В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых

В Кировоградской области мужчина во время проверки документов открыл огонь в сторону правоохранителей, ранены два полицейских.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Сообщение о стрельбе поступило в 16:03. В с. Песчаный Брод Новоукраинского района во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.

В результате стрельбы начальник СРПП (Сектор реагирования патрульной полиции – ред.) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник – ранение руки".

Детали: В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция.