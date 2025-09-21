Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Один з керівників енергетичного гіганта Австрії виявився агентом РФ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 15:09
ЗМІ: Один з керівників енергетичного гіганта Австрії виявився агентом РФ
російські атрибути у столиці австрії, колаж: УП

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Джерело: АРА, "Європейська правда"

Деталі: У пʼятницю австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії.

Реклама:

Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю 1 мільярд євро в Абу-Дабі.

За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Невідомо, чи діяв чоловік наодинці і як довго тривала його шпигунська діяльність.

Під час обшуку в будинку співробітника OMV було вилучено численні внутрішні документи, а проти нього самого порушили кримінальну справу.

РЕКЛАМА:

Міністерство закордонних справ Австрії в коментарі АРА сказало, що після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

"Російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата", який фігурує в розслідуванні, додало МЗС Австрії, інакше відомство оголосить його персоною нон грата.

На запит агентства Reuters OMV заявила, що повністю співпрацює з відповідними органами влади, та відмовилась від подальших коментарів "з міркувань захисту даних".

OMV – найбільша у Центральній Європі нафтова компанія, штаб-квартира якої розташована у Відні. Вона однією з перших на Заході уклала договір на постачання газу з СРСР, а нині – розірвала його достроково.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.

АвстріяРосіяшпигунствоенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
На святкування Рош га-Шана до Умані прибули вже більше 35 тисяч хасидів
Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg
відео ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у Криму
відео, фото, доповненоРосія скинула 10 КАБів на Запоріжжя: 3 людини загинули, 4 поранені
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Усі новини...
Австрія
В Україні затримали працівника австрійського каналу, Відень вимагає пояснень
У Відні готові прийняти мирні переговори і можуть домовитись з МКС для уникнення арешту Путіна
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Останні новини
14:58
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
14:57
Шостий Гранд-слем Ферстаппена, помилки Піастрі: підсумки етапу Формули-1 в Азербайджані
14:28
Лише 8% вважають себе "радянською людиною": результати опитування українців
14:20
Нерентабельні продажі: Porsche призупиняє електрифікацію
14:07
Глава МЗС Литви: ЄС має задіти "план Б" через вето Орбана щодо України
13:50
Росія просить ІКАО пом'якшити санкції: які аргументи
13:37
Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни
13:35
Ворог переробив ударний БПЛА "Молнія" на дрон-матку – Флеш
13:34
ФДМУ зменшив вартість контрольного пакету акцій Рівненського радіотеху
13:34
У Кривому Розі скоротили комендантську годину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: