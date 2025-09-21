ЗМІ: Один з керівників енергетичного гіганта Австрії виявився агентом РФ

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Джерело: АРА, "Європейська правда"

Деталі: У пʼятницю австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії.

Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю 1 мільярд євро в Абу-Дабі.

За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Невідомо, чи діяв чоловік наодинці і як довго тривала його шпигунська діяльність.

Під час обшуку в будинку співробітника OMV було вилучено численні внутрішні документи, а проти нього самого порушили кримінальну справу.

Міністерство закордонних справ Австрії в коментарі АРА сказало, що після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

"Російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата", який фігурує в розслідуванні, додало МЗС Австрії, інакше відомство оголосить його персоною нон грата.

На запит агентства Reuters OMV заявила, що повністю співпрацює з відповідними органами влади, та відмовилась від подальших коментарів "з міркувань захисту даних".

OMV – найбільша у Центральній Європі нафтова компанія, штаб-квартира якої розташована у Відні. Вона однією з перших на Заході уклала договір на постачання газу з СРСР, а нині – розірвала його достроково.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.