Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 21 вересня 2025, 19:19
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Дональд Трамп, фото Getty Images

Видання Politico на основі численних джерел повідомило, що американським посольствам і Державному департаменту США за адміністрації Дональда Трампа бракує постійних керівників, а їхні співробітники бояться висловити незгоду з політикою Білого дому.

ДжерелоPolitico на основі розмов з понад десятком чинних і колишніх дипломатів і працівників Держдепу США, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники Politico сказали, що адміністрація Трампа перетворює дипломатичну службу на меншу та слабшу силу в міжнародних відносинах, дипломати якої є лише виконавцями, а не ініціаторами політичних ідей.

Реклама:

Це відбувається попри заявлені плани державного секретаря Марко Рубіо зробити його відомство більш центральним у формуванні зовнішньої політики США, ідеться в матеріалі.

У багатьох дипломатичних представництвах США також панує атмосфера страху, пов'язана здебільшого з можливістю дипломатів спілкуватися та висловлювати незгоду, пише Politico.

Приміром, в одному американському посольстві високопосадовці наказали рядовим співробітникам обговорювати "будь-які навіть віддалено делікатні питання віч-на-віч", а серед працівників поширились чутки, що Держдеп міг встановити шпигунське програмне забезпечення для відстеження їхнього електронного листування.

РЕКЛАМА:

Стурбованість співрозмовників Politico викликає й відсутність постійних кандидатів на низці керівних посад у Держдепі, які часто заповнюються, за їхніми словами, на основі політичної лояльності, а не компетентності.

Скарги лунали зокрема в бік очільниці бюро з питань Близького Сходу Мори Намдар, яка, як стверджують джерела Politico, підвищила співробітників, яких вона вважає більш лояльними, над більш досвідченими дипломатами вищого рангу.

Іншою проблемою є надзвичайно велика кількість вакантних посад послів – таких 110 зі 195. Частково це пов'язано з повільністю Сенату в затвердженні кандидатур, але водночас Білий дім не запропонував кандидатів на понад 60 посад.

Що передувало: Державний секретар США Марко Рубіо ще у квітні оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

ЗМІ писали, що в адміністрації Трампа прагнуть суттєво скоротити бюджет зовнішньополітичного відомства США та припинити фінансування міжнародних організацій.

СШАТрампдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
США
Трамп доручив послу натиснути на Європу щодо російської нафти
Трамп хоче повернути авіабазу Bagram і пригрозив Афганістану
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: