На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли

Група невідомих людей 22 вересня вчинила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області. Троє військовозобов'язаних, які там перебували, втекли.

Джерело: Івано-Франківський обласний ТЦК та СП, поліція Івано-Франківської області, "Суспільне"

Дослівно ТЦК: "22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група".

Деталі: "Суспільне" дізналося, що нападники вибили двері в приміщенні. Їх було орієнтовно до десяти людей.

До поліції близько 18:30 надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері центру.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, а також осіб, які причетні до порушення.