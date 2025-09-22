Все разделы
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 сентября 2025, 23:18
иллюстративное фото: Эльдар Сарахман

Группа неизвестных людей 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области. Трое военнообязанных, которые там находились, сбежали.

Источник: Ивано-Франковский областной ТЦК и СП, полиция Ивано-Франковской области, "Суспільне"

Дословно ТЦК: "22 сентября 2025 года группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".

Детали: "Суспільне" узнало, что нападавшие выбили двери в помещении. Их было ориентировочно до десяти человек.

В полицию около 18:30 поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери центра.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к нарушению.

