В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Группа неизвестных людей 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области. Трое военнообязанных, которые там находились, сбежали.
Источник: Ивано-Франковский областной ТЦК и СП, полиция Ивано-Франковской области, "Суспільне"
Дословно ТЦК: "22 сентября 2025 года группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".
Детали: "Суспільне" узнало, что нападавшие выбили двери в помещении. Их было ориентировочно до десяти человек.
В полицию около 18:30 поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери центра.
Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к нарушению.