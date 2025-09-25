Колишнього "господаря Молдови" екстрадували з Афін до Кишинева

Фігуранта кілька розслідувань за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей олігарха Влада Плахотнюка, відомого у минулому як "господар Молдови", екстрадували з Греції до Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Вранці 25 вересня Плахотнюка привезли до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. На оприлюдненому відео (останні 4 хвилини) можна бачити, як олігарх під конвоєм виходить з літака після того, як борт залишили звичайні пасажири рейсу.

Реклама:

У Мін’юсті раніше повідомили, що його утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі.

Передісторія:

РЕКЛАМА: