Колишнього "господаря Молдови" екстрадували з Афін до Кишинева

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 25 вересня 2025, 11:03
Колишнього господаря Молдови екстрадували з Афін до Кишинева
екстрадиція Плахотнюка. скриншот

Фігуранта кілька розслідувань за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей олігарха Влада Плахотнюка, відомого у минулому як "господар Молдови", екстрадували з Греції до Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Вранці 25 вересня Плахотнюка привезли до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. На оприлюдненому відео (останні 4 хвилини) можна бачити, як олігарх під конвоєм виходить з літака після того, як борт залишили звичайні пасажири рейсу.

У Мін’юсті раніше повідомили, що його  утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі.

Передісторія:

  • 17 вересня Мін'юст Греції призупинив екстрадицію олігарха-втікача до Молдови.
  • Згодом Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції. 
  • Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.
  • У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол. 

Молдова
