Колишнього "господаря Молдови" екстрадували з Афін до Кишинева
Четвер, 25 вересня 2025, 11:03
Фігуранта кілька розслідувань за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей олігарха Влада Плахотнюка, відомого у минулому як "господар Молдови", екстрадували з Греції до Молдови.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker
Деталі: Вранці 25 вересня Плахотнюка привезли до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. На оприлюдненому відео (останні 4 хвилини) можна бачити, як олігарх під конвоєм виходить з літака після того, як борт залишили звичайні пасажири рейсу.
Реклама:
У Мін’юсті раніше повідомили, що його утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 17 вересня Мін'юст Греції призупинив екстрадицію олігарха-втікача до Молдови.
- Згодом Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції.
- Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.
- У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.