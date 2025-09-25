Бывшего "хозяина Молдовы" экстрадировали из Афин в Кишинев
Четверг, 25 сентября 2025, 11:03
Фигуранта нескольких расследований по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег олигарха Влада Плахотнюка, известного в прошлом как "хозяин Молдовы", экстрадировали из Греции в Молдову.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Детали: Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.
В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.
Предыстория:
- 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.
- Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.
- Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.
- В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.