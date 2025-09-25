Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бывшего "хозяина Молдовы" экстрадировали из Афин в Кишинев

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 11:03
Бывшего хозяина Молдовы экстрадировали из Афин в Кишинев
экстрадиция Плахотнюка. скриншот

Фигуранта нескольких расследований по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег олигарха Влада Плахотнюка, известного в прошлом как "хозяин Молдовы", экстрадировали из Греции в Молдову.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.

Реклама:

В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 17 сентября Минюст Греции приостановил экстрадицию беглого олигарха в Молдову.
  • Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.
  • Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.
  • В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Молдова
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
СМИ: У скандальной молдавской политикине провели обыски по делу о фиктивной прописке
Санду: Россия может превратить Молдову в плацдарм для атаки на Одесскую область
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: