Бывшего "хозяина Молдовы" экстрадировали из Афин в Кишинев

Фигуранта нескольких расследований по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег олигарха Влада Плахотнюка, известного в прошлом как "хозяин Молдовы", экстрадировали из Греции в Молдову.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.

В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.

Предыстория:

