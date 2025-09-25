На Одещині СБУ викрила керівництво "оновленої МСЕК" на схемі з фіктивними довідками

На Одещині правоохоронці затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК). Їх підозрюють у торгівлі фіктивними медичними документами для ухилення від мобілізації.

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ

Деталі: За даними слідства, підозрювані пропонували військовозобов’язаним безпідставні довідки про нібито тяжкі захворювання, які ставали підставою для встановлення групи інвалідності.

Дослівно ОГП: "Підозрювані запевнили, що вони стануть беззаперечною підставою для ухвалення експертною командою позитивного рішення та встановлення військовозобов’язаному ІІІ групи інвалідності, що у подальшому дозволить йому уникнути призову під час мобілізації".

Деталі: Вартість таких "послуг" становила від 3 тис. доларів.

фото: СБУ

Зазначається, що до схеми входили адміністратор комісії, головуючий лікар-кардіолог та медичний реєстратор. Вони встигли отримати "замовлення" від щонайменше півсотні СБУ затримала фігурантів "на гарячому" під час отримання чергових хабарів. У них вилучили чорнові записи, особові справи призовників та смартфони з доказами незаконної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також за ч. 1 ст. 114-1 ККУ - перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

фото: СБУ

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших посадових осіб, а також тих, хто міг скористатися послугами цієї схеми.