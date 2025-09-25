Все разделы
В Одесской области СБУ разоблачила руководство "обновленной МСЭК" в схеме с фиктивными справками

Анастасия ПроцЧетверг, 25 сентября 2025, 14:37
В Одесской области СБУ разоблачила руководство обновленной МСЭК в схеме с фиктивными справками
фото: СБУ

В Одесской области правоохранители задержали руководителя и двух членов местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК). Их подозревают в торговле фиктивными медицинскими документами для уклонения от мобилизации.

Источник: Офис генерального прокурора, СБУ

Детали: По данным следствия, подозреваемые предлагали военнообязанным безосновательные справки о якобы тяжелых заболеваниях, которые становились основанием для установления группы инвалидности. 

Дословно ОГП: "Подозреваемые заверили, что они станут бесспорным основанием для принятия экспертной командой положительного решения и установления военнообязанному III группы инвалидности, что в дальнейшем позволит ему избежать призыва во время мобилизации".

Детали: Стоимость таких "услуг" составляла от 3 тыс. долларов.

 
ФОТО: СБУ

Отмечается, что в схему входили администратор комиссии, председательствующий врач-кардиолог и медицинский регистратор. Они успели получить "заказы" от не менее полусотни СБУ задержала фигурантов "на горячем" во время получения очередных взяток. У них изъяли черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК - получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также по ч. 1 ст. 114-1 УК - препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

 
ФОТО: СБУ

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют причастность к преступлению других должностных лиц, а также тех, кто мог воспользоваться услугами этой схемы.

