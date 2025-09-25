Зеленський: Трамп підтримує українські удари у відповідь по цілях у Росії
Президент України Володимир Зеленський каже, що в ході особистої зустрічі американський лідер Дональд Трамп висловився на підтримку українських ударів по цілях на території держави-агресора – Росії.
Джерело: глава держави в інтерв’ю Axios, цитує "Європейська правда"
Деталі: Зокрема, за словами Зеленського, Трамп сказав йому, що Україна має відповідати на російські удари по енергетичних об’єктах.
"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти (ударами) по енергетиці", – сказав український президент.
Крім того, за його словами, Трамп сказав те саме про заводи з виробництва дронів або ракетні бази.
Зеленський зазначив, що Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів вглибині Росії, але також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче отримати, щоб прискорити закінчення війни.
"Президент Трамп знає, я вчора (сказав) йому, що нам потрібна одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", – додав він.
Зеленський сказав, що назве цю систему, щойно камери будуть вимкнені, додавши, що Трамп відповів йому: "Ми попрацюємо над цим".
Передісторія:
- 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
- Президент Франції Емманюель Макрон назвав цю заяву позитивним сигналом і свідченням "нового бачення" Трампа щодо України.
- За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли це висловлювання президента США.
