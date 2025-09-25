Зеленский: Трамп поддерживает украинские ответные удары по целям в России

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в ходе личной встречи американский лидер Дональд Трамп высказался в поддержку украинских ударов по целям на территории государства-агрессора – России.

Источник: глава государства в интервью Axios, цитирует "Европейская правда"

Детали: В частности, по словам Зеленского, Трамп сказал ему, что Украина должна отвечать на российские удары по энергетическим объектам.

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает то, что мы можем ответить (ударами) по энергетике", – сказал украинский президент.

Кроме того, по его словам, Трамп сказал то же самое о заводах по производству дронов или ракетных базах.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет дроны, которые могут наносить удары в глубине России, но также сказал, что есть дополнительная система вооружения, которую он хочет получить, чтобы ускорить окончание войны.

"Президент Трамп знает, я вчера (сказал) ему, что нам нужна одна вещь. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем это использовать. Потому что, если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", – добавил он.

Зеленский сказал, что назовет эту систему, как только камеры будут выключены, добавив, что Трамп ответил ему: "Мы поработаем над этим".

Предыстория:

23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.

По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли это высказывание президента США.

