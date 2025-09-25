Більше 80% українців бачать посилення гібридних загроз з РФ, зокрема вербування і фейків

Переважна більшість українців вважають, що гібридні загрози з боку Росії посилюються.

Джерело: результати соціологічного дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг і Консультативною місією Європейського Союзу 31 липня-5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів

Деталі: Результати опитування показують, що більшість українців (81%) вважають, що гібридні загрози з боку Росії для України посилюються.

Скриншот з презентації

"Найбільше занепокоєння викликають онлайн-вербування російськими спецслужбами (42%), фейкові новини (32%) і кібератаки (23%)", - йдеться у пресрелізі.

Скриншот з презентації

Дві третини українців(67%) оцінюють готовність країни до протидії гібридній війні як помірну.

Скриншот з презентації

Довідково: Вибірка опитування репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95)