Більше 80% українців бачать посилення гібридних загроз з РФ, зокрема вербування і фейків

Олександр ШумілінЧетвер, 25 вересня 2025, 16:30
Більше 80% українців бачать посилення гібридних загроз з РФ, зокрема вербування і фейків
Фото: Getty Images

Переважна більшість українців вважають, що гібридні загрози з боку Росії посилюються.

Джерело: результати соціологічного дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг  і Консультативною місією Європейського Союзу 31 липня-5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів

Деталі: Результати опитування показують, що більшість українців (81%) вважають, що гібридні загрози з боку Росії для України посилюються.

Скриншот з презентації

"Найбільше занепокоєння викликають онлайн-вербування російськими спецслужбами (42%), фейкові новини (32%) і кібератаки (23%)", - йдеться у пресрелізі.

 
Скриншот з презентації

Дві третини українців(67%) оцінюють готовність країни до протидії гібридній війні як помірну.

 
Скриншот з презентації

Довідково: Вибірка опитування репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95)

опитуванняросійсько-українська війна
опитування
Кожен другий українець вважає основним джерелом інформації Telegram – опитування
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
Більшість українців за вступ до Євросоюзу – Transparency International
