Более 80% украинцев видят усиление гибридных угроз с РФ, в частности вербовки и фейков

Александр ШумилинЧетверг, 25 сентября 2025, 16:30
Более 80% украинцев видят усиление гибридных угроз с РФ, в частности вербовки и фейков
Фото: Getty Images

Подавляющее большинство украинцев считают, что гибридные угрозы со стороны России усиливаются.

Источник: результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг и Консультативной миссией Европейского Союза 31 июля – 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов

Детали: Результаты опроса показывают, что большинство украинцев (81%) считают, что гибридные угрозы со стороны России для Украины усиливаются.

Скриншот из презентации

"Наибольшую обеспокоенность вызывают онлайн-вербовки российскими спецслужбами (42%), фейковые новости (32%) и кибератаки (23%)", - говорится в пресс-релизе.

 
Скриншот из презентации

Две трети украинцев (67%) оценивают готовность страны к противодействию гибридной войне как умеренную.

 
Скриншот из презентации

Справочно: Выборка опроса репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).

опросроссийско-украинская война
