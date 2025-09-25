Более 80% украинцев видят усиление гибридных угроз с РФ, в частности вербовки и фейков
Подавляющее большинство украинцев считают, что гибридные угрозы со стороны России усиливаются.
Источник: результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг и Консультативной миссией Европейского Союза 31 июля – 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов
Детали: Результаты опроса показывают, что большинство украинцев (81%) считают, что гибридные угрозы со стороны России для Украины усиливаются.
"Наибольшую обеспокоенность вызывают онлайн-вербовки российскими спецслужбами (42%), фейковые новости (32%) и кибератаки (23%)", - говорится в пресс-релизе.
Две трети украинцев (67%) оценивают готовность страны к противодействию гибридной войне как умеренную.
Справочно: Выборка опроса репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).