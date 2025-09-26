Усі розділи
На українців чекає прохолодний вікенд – прогноз

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 вересня 2025, 13:59

Вихідні в Україні будуть прохолодними, в суботу на поверхні грунту заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 27 вересня в Україні без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у південних областях, Криму і на Закарпатті 4-9° тепла; вдень в Україні 12-17° тепла (в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 10-15° тепла).

У Києві в суботу без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.

28 вересня в Україні опадів не очікується, лише у північній частині вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті та в південній частині 14-19°.

У столиці в неділю вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

погода
