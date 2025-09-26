Украинцев ждет прохладный уик-энд – прогноз

Выходные в Украине будут прохладными, в субботу на поверхности почвы заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 27 сентября в Украине без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, в южных областях, Крыму и на Закарпатье 4-9° тепла; днем в Украине 12-17° тепла (в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 10-15° тепла).

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°.

28 сентября в Украине осадков не ожидается, только в северной части днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье и в южной части 14-19°.

В столице в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.