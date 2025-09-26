Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев ждет прохладный уик-энд – прогноз

Валентина РоманенкоПятница, 26 сентября 2025, 13:59
Украинцев ждет прохладный уик-энд – прогноз
заморозки. иллюстративное фото Pixabay

Выходные в Украине будут прохладными, в субботу на поверхности почвы заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 27 сентября в Украине без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, в южных областях, Крыму и на Закарпатье 4-9° тепла; днем в Украине 12-17° тепла (в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 10-15° тепла).

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°.

28 сентября в Украине осадков не ожидается, только в северной части днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье и в южной части 14-19°.

РЕКЛАМА:

В столице в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Все новости...
погода
В Украину идут ночные заморозки
Ночи становятся прохладнее, грядут заморозки – прогноз на ближайшие дни
Синоптик рассказала, когда ждать заморозков
Последние новости
09:24
фотоВ Киеве из-за атаки россиян есть повреждения в 5 районах – ГСЧС
08:55
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
08:40
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
08:24
фото, видео, обновлено от 01:46Россияне атаковали Запорожье: есть раненые, возникли пожары
07:38
В России заявили об атаке более 40 дронов на 8 областей
07:08
В войне против Украины Россия потеряла еще 1110 вояк
06:40
Во время комбинированной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию
05:42
ОбновленоПо всей Украине второй раз с начала суток объявляли воздушную тревогу
05:26
фото, обновленоПоследствия вражеской атаки на Киевщине: возникли пожары, есть пострадавшие
05:06
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: