WSJ: Трамп заявив Зеленському, що готовий зняти обмеження на удари по РФ

Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок заявив, що готовий зняти обмеження на використання Києвом далекобійної американської зброї для ударів по території Росії.

Джерело: "Європейська правда", про це з посиланням на два джерела повідомило видання The Wall Street Journal

Деталі: За даними WSJ, під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН Зеленський попросив Трампа надати більше ракет дальньої дії та дозвіл на використання такої зброї для ударів по цілях на території Росії.

Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, сказали два джерела видання. Вони водночас додали, що президент США не взяв на себе жодних конкретних зобов'язань щодо скасування заборони на такі атаки.

Також, за інформацією The Wall Street Journal, українська делегація наступного тижня вирушить до Вашингтона для переговорів з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Як відомо, адміністрація Трампа не дозволяє Україні використовувати надані США ракети великої дальності, зокрема ATACMS, для ударів по Росії.

Нагадаємо, в інтерв'ю після зустрічі з Трапом Зеленський сказав, що президент США прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі в Москві.

За інформацією ЗМІ, президент України попросив США про ракети Tomahawk під час закритої зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Сам Трамп після зустрічі із Зеленським несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.