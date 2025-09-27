"Вбивство євреїв окупається": Нетаньягу в ООН звинуватив Захід у заохоченні тероризму

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив із різкою 40-хвилинною промовою на Генеральній Асамблеї ООН, у якій звинуватив західних союзників, які визнали Палестинську державу, у заохоченні тероризму, відзвітував про військові успіхи у знищенні "осі терору" Ірану та висунув ультиматум залишкам ХАМАСу.

Джерело: виступ Нетаньягу на 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Деталі: Десятки делегатів покинули зал, коли Нетаньяху вийшов на сцену, одночасно з цим інші лідери аплодували йому стоячи.

Центральною темою виступу Нетаньягу стало засудження країн, які визнали Палестинську державу. Він назвав це "знаком ганьби", особливо враховуючи, що це сталося після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Цього тижня лідери Франції, Великої Британії, Австралії, Канади та інших країн беззастережно визнали Палестинську державу. Вони зробили це після жахіть, скоєних Хамасом 7 жовтня. Жахіть, які того дня схвалили майже 90% палестинського населення", – зазначив ізраїльський премʼєр.

На думку Нетаньягу, це надсилає палестинцям чітке послання: "вбивство євреїв окупається".

"З часом багато світових лідерів здалися. Вони здалися під тиском упереджених ЗМІ, радикальних ісламістських виборців і антисемітських натовпів. Є відоме прислів'я: коли стає важко, сильні стають сильнішими. Що ж, для багатьох країн тут, коли стало важко – ви здалися", – сказав прем'єр, додавши, що за закритими дверима ті ж лідери приватно дякують Ізраїлю за його розвіддані, які допомагають запобігати терактам у їхніх столицях.

Нетаньягу розповів, що за останній рік Ізраїль розгромив хуситів, знищив "основну частину терористичної машини ХАМАСу… паралізували Хезболлу, знищивши більшість її лідерів і значну частину її арсеналу". Для наочності прем'єр приніс карту "Прокляття", яку мав із собою рік тому на якій була зображена "терористичну вісь Ірану".

Пряма мова: "Ця вісь загрожувала миру в усьому світі. Вона загрожувала стабільності нашого регіону і самому існуванню моєї країни. Іран швидко розвивав масштабну програму створення ядерної зброї та масштабну програму створення балістичних ракет. Вони були призначені не тільки для знищення Ізраїлю, вони були призначені також для загрози Сполученим Штатам і шантажу країн усього світу.

З Гази Ях'я Сінвар відправив хвилі терористів Хамасу. З Лівану Хасан Насралла запустив тисячі ракет і снарядів по наших містах, тероризуючи наших громадян. У Сирії жорстокий диктатор Асад прийняв іранські війська, затягуючи зашморг смерті на наших шиях. У Ємені хусити запускали балістичні ракети по Ізраїлю, одночасно блокуючи світову торгівлю в Червоному морі.

Але ми ще не закінчили".

Деталі: Нетаньягу заявив, що останні залишки ХАМАСу забарикадувалися в місті Газа і клянуться повторити звірства 7 жовтня.

"Ось чому Ізраїль повинен закінчити цю справу", – наголосив він і звернувся до лідерів ХАМАСу, які ще залишилися серед живих – скласти зброю, облишити ізраїльський народ і звільнити заручників.

"Якщо ви це зробите, ви будете жити, якщо ні, Ізраїль вас вистежить", – попередив він.

Прем'єр-міністр відкинув звинувачення у воєнних злочинах та геноциді, які висунув проти нього Міжнародний кримінальний суд.

Пряма мова: "Якщо ви хочете побачити, яких заходів вживає Ізраїль, щоб уникнути жертв серед цивільного населення в цій війні, просто подивіться, що ми робимо зараз у місті Газа, останньому оплоті Хамасу. Протягом трьох тижнів Ізраїль скинув мільйони листівок, надіслав мільйони текстових повідомлень і зробив незліченну кількість телефонних дзвінків, закликаючи цивільне населення покинути місто Газа".

Деталі: Водночас, за словами Нетаньягу, "ХАМАС влаштовується в мечетях, школах, лікарнях та житлових будинках, щоб підставити під удар цивільних".

"Тепер я хочу поставити вам просте питання, просте логічне питання. Чи країна, яка вчиняє геноцид, благатиме цивільне населення, яке вона нібито бере на приціл, покинути небезпечну зону?", – запитує Нетаньягу світових лідерів.

Виступаючи івритом, ізраїльський лідер звернувся до заручників, які все ще утримуються в Газі: "Ми не забули вас – ні на секунду".

Нетаньягу сказав, що він розмістив гучномовці на ізраїльській стороні кордону з Газою, щоб транслювати звернення на палестинський анклав, сподіваючись, що заручники почують його обіцянку, що "його уряд не зупиниться, поки вони не будуть звільнені".