Lockheed Martin активно просуває систему THAAD для захисту неба Європи

Американський оборонний гігант Lockheed Martin активно просуває свою передову систему протиракетної оборони THAAD європейським країнам на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

Джерело: Reuters з посиланням на інтерв'ю президента Lockheed Martin Майкла Вільямсона німецькій газеті Handelsblatt

Деталі: Вільямсон підтвердив, що Lockheed Martin веде переговори з потенційними європейськими покупцями щодо системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). За його словами, компанія бачить найбільші перспективи зростання саме на ринках за межами США, зокрема в Європі, протягом наступних п'яти років.

Система THAAD пропонується як альтернатива ізраїльській системі Arrow 3, яку Німеччина вже обрала для інтеграції в систему протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" (European Sky Shield Initiative).

Інтерес до передових систем протиракетної та протидронової оборони в Європі стрімко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Уряди по всьому континенту, особливо в Німеччині, планують інвестувати сотні мільярдів євро в модернізацію своїх збройних сил.

Актуальності цьому питанню додали нещодавні інциденти з російськими дронами, які вторгалися в повітряний простір країн НАТО, зокрема Данії та Польщі. Це загострило конкуренцію в регіоні між провідними оборонними компаніями, такими як Lockheed Martin та Northrop Grumman, пише Reuters.

Для зміцнення своїх позицій у Німеччині Lockheed Martin уклала партнерство з місцевим оборонним концерном Rheinmetall. За словами Вільямсона, ця співпраця не лише створює робочі місця в країні, але й відкриває доступ до політичних діячів, які приймають ключові рішення щодо закупівель.

Однак, як зазначає видання, європейські уряди залишаються настороженими щодо надмірної залежності від американських оборонних технологій. Прикладом цього є нещодавнє рішення Данії, яка відхилила пропозицію щодо американської системи Patriot на користь європейської SAMP/T.

Довідково: Започаткована Німеччиною у 2022 році ініціатива "Небесний щит" покликана створити спільну систему протиповітряної та протиракетної оборони. Понад 20 країн беруть участь у проєкті, який передбачає закупівлю різних комплексів ППО, щоб знизити витрати, підвищити ефективність та узгодженість між арміями.

У межах проєкту планується розбудова багаторівневої оборони, де різні системи (наприклад, IRIS-T SLM, Patriot та Arrow 3) прикриватимуть небо на різних відстанях та висотах.