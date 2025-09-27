Укр Рос Eng
Росія пошкодила залізницю на Одещині – затримуються десятки поїздів

Роман Петренко — 27 вересня, 09:41
Росія пошкодила залізницю на Одещині – затримуються десятки поїздів

У ніч на 27 вересня під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини, є пошкодження. Низка потягів курсують із запізненнями.

Джерело: "Укрзалізниця", Одеська ОВА

Деталі: Унаслідок атаки немає постраждалих серед залізничників та пасажирів. УЗ зазначає, що всі пасажирські поїзди "були зупинені на безпечній відстані від місць ударів".

Рух поїздів уже відновлено, але щонайменше 26 потягів запізнюються.

Найбільша затримка у поїзда №105/106 Одеса-Київ – щонайменше 3 години 42 хвилини.

Є як внутрішні рейси, так і міжнародні, напрямки – Відень, Перемишль, Варшава.

В ОВА уточнили, що на місці влучань сталися пожежі. 

