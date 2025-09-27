Укр Рос Eng
Підтримати УП
Укр Рос Eng

Біля бази ВМС Швеції помітили дрони

Роман Петренко, Христина Бондарєва — 27 вересня, 10:35
Біля бази ВМС Швеції помітили дрони

У ніч на п'ятницю над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони. 

Джерело: SVT, "Європейська правда"

Деталі: Поліцію викликали на місце події, і поліцейські самі могли бачити підозрілий дрон.

После 3-го абзаца (613)
Реклама:

"Це більший тип (дронів), схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції. – Ред.)", – сказав Маттіас Лундгрен, черговий керівник досудового розслідування.

У четвер ввечері кілька жителів двох місцевих населених пунктів повідомили про підозрілий дрон.

"Наразі незрозуміло, що це за об’єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію", – прокоментував Маттіас Лундгрен з поліції у Карлскруні.

После 6-го абзаца в новостях (614)
РЕКЛАМА:

 За даними координаційного центру поліції, йдеться про два дрони, які кілька свідків бачили з червоними та зеленими вогнями. Жоден об’єкт не вдалося вилучити, і у справі немає підозрюваних. Але поліція бачить чіткий зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Район, де були помічені дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не мають відомостей про цей інцидент.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни. 

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.

Читайте також: Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО

Швеція зброя безпілотники
В конечных документах под тегами (535) LUN
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Швеція
Винищувачі Швеції та Німеччини злітали на перехоплення "розвідника" РФ над Балтією
Посол у Швеції розповіла королю, як на Херсонщині врятували подарований ним прапор
Швеція оголосила про надання Україні $7 млрд на військову підтримку
Останні новини
Реклама: