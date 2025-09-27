Росії та Білорусі повернули право брати участь на паралімпіадах під своїми прапорами

У суботу 27 вересня на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі проголосували не підтримувати відсторонення Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

Джерело: МПК

Дослівно: "Країни були частково відсторонені на Генеральній асамблеї МПК 2023 року за порушення їхніх конституційних членських зобов’язань. Це рішення означає, що НПК Білорусі та НПК Росії тепер відновлюють усі свої права та привілеї членства в МПК відповідно до Конституції МПК.

МПК працюватиме з цими двома задіяними членами над тим, щоб якомога швидше організувати практичні заходи для цього".

Деталі: Зазначається, що організації-члени МПК спершу проголосували проти пропозиції повністю відсторонити НПК Росії (111 за, 55 проти при 11 утриманнях).

Потім вони проголосували проти пропозиції частково відсторонити НПК Росії (91–77 при 8 утриманнях), що означає, що НПК РФ відновив свої повні права членства в МПК.

Щодо НПК Білорусі, Генеральна асамблея МПК проголосувала проти пропозицій повністю відсторонити (119–48 при 9 утриманнях) та частково відсторонити (103–63 при 10 утриманнях) НПК.