Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україну йдуть дощі

Роман Петренко — 27 вересня, 14:10
В Україну йдуть дощі

Понеділок почнеться з дощів у західних, північних та південних областях, повідомляють синоптики.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 28 вересня, в Україні буде ще без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

После 3-го абзаца (613)
Реклама:

Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на решті території вночі 2-7°; вдень 13-18°.

У Києві 28 вересня – вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 10-12°.

У понеділок, 29 вересня, у західних, північних, вдень й у південних, Вінницькій, Черкаській областях дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

После 6-го абзаца в новостях (614)
РЕКЛАМА:

Температура вночі 4-9° тепла; вдень на заході та півночі країни 9-14°, на решті території 13-18°. На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві 29 вересня – дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

погода
В конечных документах под тегами (535) LUN
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
погода
На українців чекає прохолодний вікенд – прогноз
В Україну йдуть нічні заморозки 
Ночі прохолоднішають, прийдуть заморозки – прогноз на найближчі дні
Останні новини
Реклама: