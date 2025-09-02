Усі розділи
У Києві втретє за добу оголошували тривогу через загрозу БпЛА, лунали вибухи

Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 19:56
У Києві втретє за добу оголошували тривогу через загрозу БпЛА, лунали вибухи
Увечері вівторка в Києві втретє від початку доби оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, в місті було чутно вибухи.

Джерело: КМДА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу безпілотників у столиці.

У КМВА додали, що загроза з повітря зберігається, можлива робота ППО.

Мер Києва Віталій також додав, що в столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Через годину оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо: У вівторок вдень у столиці оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники. У Дніпровському районі на території дитсадка, який зачинений на ремонт, було виявлено уламки БпЛА.

Уночі також російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками. В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

