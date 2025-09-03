Усі розділи
На Кіровоградщині внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, пошкоджено житлові будинки

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 03:00
На Кіровоградщині внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, пошкоджено житлові будинки
фото: ДСНС

Російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро людей, пошкоджено 28 будинків, населені пункти громади залишилася без електропостачання. 

Джерело: начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Деталі: За інформацією Райковича, внаслідок російського удару наразі відомо про трьох травмованих. Усім їм надається медична допомога.

Пряма мова: "Пошкоджено 10 житлових будинків. Від електропостачання відключено населені пункти громади.

На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання".

Згодом Райкович повідомив, що кількість поранених зросла до пʼяти. 

Фото: ДСНС

Оновлено: Зранку ДСНС повідомило про пошкодження 28 будинків, один – зруйновано. Крім того, уражено об'єкти інфраструктури.

 
Фото: ДСНС
 
Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Передісторія: 

Кіровоградська областьжертвибезпілотникиенергетика
Трамп каже, що дізнався "цікаві речі" про Путіна
У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня
Російські дрони долетіли до Луцька: горіли гаражі та авто
На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі
