В Україні оголошували масштабну тривогу: Росія атакувала ракетами і дронами

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 04:24
Близько 4:00 ранку Повітряні сили Збройних сил України оголосили ракетну загрозу для Східних та Південних регіонів країни. Росія атакувала україну ракетами і дронами.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Увага! Східні регіони – ракетна небезпека! Південні регіони – ракетна небезпека!"

Деталі: В ПС повідомили про російські ракети курсом на Миколаївську область. 

Дослівно: "Калібри повз Баштанку! Курс північно-західний! Ще одна група ракет через Миколаївщину!"

Деталі: На всій території України оголошено повітряну тривогу.

Обновлено: Близько 06:45 ранку в Києві та низці областей оголосили про відбій повітряної тривоги.

Передісторія: 

Федоров про атаки на Запоріжжя та область: загинула людина, 37 поранених
Зеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
Біля Черкас пошкоджений ліцей через російську атаку
