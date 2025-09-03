В Україні оголошували масштабну тривогу: Росія атакувала ракетами і дронами
Середа, 3 вересня 2025, 04:24
Близько 4:00 ранку Повітряні сили Збройних сил України оголосили ракетну загрозу для Східних та Південних регіонів країни. Росія атакувала україну ракетами і дронами.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Увага! Східні регіони – ракетна небезпека! Південні регіони – ракетна небезпека!"
Деталі: В ПС повідомили про російські ракети курсом на Миколаївську область.
Дослівно: "Калібри повз Баштанку! Курс північно-західний! Ще одна група ракет через Миколаївщину!"
Деталі: На всій території України оголошено повітряну тривогу.
Обновлено: Близько 06:45 ранку в Києві та низці областей оголосили про відбій повітряної тривоги.
Передісторія:
- В ніч на 3 серпня російські війська здійснюють чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками.