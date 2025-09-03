В Україні оголошували масштабну тривогу: Росія атакувала ракетами і дронами

Близько 4:00 ранку Повітряні сили Збройних сил України оголосили ракетну загрозу для Східних та Південних регіонів країни. Росія атакувала україну ракетами і дронами.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Увага! Східні регіони – ракетна небезпека! Південні регіони – ракетна небезпека!"

Деталі: В ПС повідомили про російські ракети курсом на Миколаївську область.

Дослівно: "Калібри повз Баштанку! Курс північно-західний! Ще одна група ракет через Миколаївщину!"

Деталі: На всій території України оголошено повітряну тривогу.

Обновлено: Близько 06:45 ранку в Києві та низці областей оголосили про відбій повітряної тривоги.

Передісторія: