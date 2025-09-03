Усі розділи
Мерц: Німеччина не планує відправляти свої війська в Україну

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 06:06
Мерц: Німеччина не планує відправляти свої війська в Україну
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не планує відправляти солдатів до України. Навіть після можливого перемир’я він висловлює серйозні сумніви щодо участі Бундесверу.

Джерело: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю німецькому телеканалу Sat.1

Деталі: Мерц наголосив, що ні від уряду Німеччини, ні від Європейського Союзу не надходило конкретних планів щодо введення військ в Україну. 

За словами канцлера, сьогодні головною гарантією безпеки для України є підтримка української армії у боротьбі проти російської агресії. Питання про участь німецьких військових може розглядатися лише у віддаленій перспективі – після укладення перемир’я або мирної угоди.

"До моменту перемир’я відправлення військ в Україну точно не буде. І навіть після цього я маю значні сумніви щодо участі Німеччини", – заявив він.

Мерц також підкреслив, що будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу і буде залежати від домовленостей з Росією. 

"Це не можна зробити всупереч Росії, лише разом з нею. На цьому шляху ще багато перешкод, і він може зайняти багато часу", – додав він.

Передісторія: 

  • Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.
  • За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

