Мерц: Німеччина не планує відправляти свої війська в Україну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не планує відправляти солдатів до України. Навіть після можливого перемир’я він висловлює серйозні сумніви щодо участі Бундесверу.
Джерело: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю німецькому телеканалу Sat.1
Деталі: Мерц наголосив, що ні від уряду Німеччини, ні від Європейського Союзу не надходило конкретних планів щодо введення військ в Україну.
За словами канцлера, сьогодні головною гарантією безпеки для України є підтримка української армії у боротьбі проти російської агресії. Питання про участь німецьких військових може розглядатися лише у віддаленій перспективі – після укладення перемир’я або мирної угоди.
"До моменту перемир’я відправлення військ в Україну точно не буде. І навіть після цього я маю значні сумніви щодо участі Німеччини", – заявив він.
Мерц також підкреслив, що будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу і буде залежати від домовленостей з Росією.
"Це не можна зробити всупереч Росії, лише разом з нею. На цьому шляху ще багато перешкод, і він може зайняти багато часу", – додав він.
Передісторія:
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.
- За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.