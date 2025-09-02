Усі розділи
Ердоган після розмови з Путіним і Зеленським заявив, що вони "ще не готові" до зустрічі

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 вересня 2025, 15:06
Ердоган після розмови з Путіним і Зеленським заявив, що вони ще не готові до зустрічі
Реджеп Таїп Ердоган, фото: getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з правителем РФ Володимиром Путіним у Китаї та телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що Ердоган поспілкувався з журналістами на борту літака, що повертався з Китаю, де зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському.

За його словами, переговори останніх місяців між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Ердоган зазначив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови для цього ще не створені.

Що було раніше:

  • У Кремлі 29 серпня повторили свої пояснення, чому ухиляються від двосторонньої зустрічі Путіна й Зеленського.
  • 30 серпня Зеленський заявив, що час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів по Україні.
  • Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо очільник Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України, на яку погодився під час саміту з Трампом – це те, що американський президент не може залишити без реакції.

ЕрдоганПутінЗеленськийросійсько-українська війна
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни сунуть на Серебрянський ліс
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія
Фіцо на зустрічі з Путіним заявив, що обговорить із Зеленським удари по енергетиці Росії
Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом – ЗМІ
