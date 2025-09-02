Ердоган після розмови з Путіним і Зеленським заявив, що вони "ще не готові" до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з правителем РФ Володимиром Путіним у Китаї та телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що Ердоган поспілкувався з журналістами на борту літака, що повертався з Китаю, де зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському.

За його словами, переговори останніх місяців між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Ердоган зазначив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови для цього ще не створені.

