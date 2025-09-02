Ердоган після розмови з Путіним і Зеленським заявив, що вони "ще не готові" до зустрічі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з правителем РФ Володимиром Путіним у Китаї та телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомляється, що Ердоган поспілкувався з журналістами на борту літака, що повертався з Китаю, де зустрівся з Путіним, а потім зателефонував Зеленському.
За його словами, переговори останніх місяців між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.
Ердоган зазначив, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови для цього ще не створені.
Що було раніше:
- У Кремлі 29 серпня повторили свої пояснення, чому ухиляються від двосторонньої зустрічі Путіна й Зеленського.
- 30 серпня Зеленський заявив, що час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів по Україні.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо очільник Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України, на яку погодився під час саміту з Трампом – це те, що американський президент не може залишити без реакції.