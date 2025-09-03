Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай на параді показав нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 06:54
Китай на параді показав нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
скриншот з трансляції військового параду в Пекіні

Китай під час масштабного військового параду продемонстрував новітні зразки стратегічних озброєнь, серед яких – міжконтинентальна балістична ракета DF-61.

Джерело: CNN

Деталі: Під час параду на площі Тяньаньмень в столиці Китаю на восьмиколісній мобільній платформі була вперше публічно показана ракета DF-61. 

Реклама:

Разом з нею Пекін представив балістичну ракету повітряного базування JL-1, підводною балістичною ракетою JL-3 міжконтинентальної дальності та новою версією DF-31 – наземної МБР.

Державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" повідомило, що вперше китайська армія представила повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують "триєдину" ядерну силу — на суходолі, в морі та у повітрі. У публікації підкреслюється, що цей потенціал є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та відстоювання національної гідності".

Довідково: За даними німецького Інституту досліджень миру та політики безпеки, позначення DF-61 востаннє використовувалося ще у 1970-х роках. Тоді велась розробка ракети на рідкому паливі, однак програму закрили у 1978 році.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Під час масованої російської атаки на Україну 3 вересня на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершення Другої світової війни.

Китайзброяпарад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
фотоВорог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено
Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
Усі новини...
Китай
У Пекіні пройшов масштабний військовий парад за участю Путіна і Кім Чен Ина
Китай оголосив про "пробний" безвізовий режим для росіян
У Пекіні Путін і Сі назвали себе "переможцями Другої світової війни" й заявили про "безпрецедентний рівень" відносин
Останні новини
19:25
ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві
19:04
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві
18:58
Для старту концесії у порту Чорноморськ вже створюють конкурсну комісію
18:56
Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
18:55
Податкова виявила "нереалістично низькі" виторги у ресторанах та кафе
18:53
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
18:50
На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
18:36
Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News
18:30
Компенсація вартості української агротехніки: Мінекономіки розподілило кошти
18:19
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: