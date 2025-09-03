Китай на параді показав нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
Китай під час масштабного військового параду продемонстрував новітні зразки стратегічних озброєнь, серед яких – міжконтинентальна балістична ракета DF-61.
Джерело: CNN
Деталі: Під час параду на площі Тяньаньмень в столиці Китаю на восьмиколісній мобільній платформі була вперше публічно показана ракета DF-61.
Разом з нею Пекін представив балістичну ракету повітряного базування JL-1, підводною балістичною ракетою JL-3 міжконтинентальної дальності та новою версією DF-31 – наземної МБР.
Державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" повідомило, що вперше китайська армія представила повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують "триєдину" ядерну силу — на суходолі, в морі та у повітрі. У публікації підкреслюється, що цей потенціал є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та відстоювання національної гідності".
Довідково: За даними німецького Інституту досліджень миру та політики безпеки, позначення DF-61 востаннє використовувалося ще у 1970-х роках. Тоді велась розробка ракети на рідкому паливі, однак програму закрили у 1978 році.
Передісторія:
- Під час масованої російської атаки на Україну 3 вересня на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершення Другої світової війни.