Китай на параді показав нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61

Китай під час масштабного військового параду продемонстрував новітні зразки стратегічних озброєнь, серед яких – міжконтинентальна балістична ракета DF-61.

Джерело: CNN

Деталі: Під час параду на площі Тяньаньмень в столиці Китаю на восьмиколісній мобільній платформі була вперше публічно показана ракета DF-61.

Разом з нею Пекін представив балістичну ракету повітряного базування JL-1, підводною балістичною ракетою JL-3 міжконтинентальної дальності та новою версією DF-31 – наземної МБР.

Державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа" повідомило, що вперше китайська армія представила повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують "триєдину" ядерну силу — на суходолі, в морі та у повітрі. У публікації підкреслюється, що цей потенціал є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та відстоювання національної гідності".

Довідково: За даними німецького Інституту досліджень миру та політики безпеки, позначення DF-61 востаннє використовувалося ще у 1970-х роках. Тоді велась розробка ракети на рідкому паливі, однак програму закрили у 1978 році.

