У Пекіні пройшов масштабний військовий парад за участю Путіна і Кім Чен Ина

Під час масованої російської атаки на Україну на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувався масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.

Джерело: трансліція з Пекіна

Деталі: Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці правителя Росії Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Після цього лідери разом вийшли на трибуну і вже за ними прослідували інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.

Фото: Getty Images

"Людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація", – заявив китайський лідер у своєму виступі.

