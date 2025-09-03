У Пекіні пройшов масштабний військовий парад за участю Путіна і Кім Чен Ина
Середа, 3 вересня 2025, 05:01
Під час масованої російської атаки на Україну на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувався масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни.
Джерело: трансліція з Пекіна
Деталі: Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці правителя Росії Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Після цього лідери разом вийшли на трибуну і вже за ними прослідували інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.
Реклама:
"Людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація", – заявив китайський лідер у своєму виступі.
Передісторія:
- Напередодні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю на своєму броньованому поїзді, щоб взяти участь у військовому параді в Пекіні з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.
- Глава Кремля Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю з чотириденним візитом.
- Від вечора 2 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками, а вночі 3 вересня випустила по мирних населених пунктах ракети.