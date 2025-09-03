Російські дрони долетіли до Луцька: горіли гаражі та авто

Росіяни атакували безпілотниками місто Луцьк, внаслідок чого горіли гаражі, господарська споруда та вантажний автомобіль.

Джерело: голова Луцька Ігор Поліщук в Telegram

Пряма мова мера: "Ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА. З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль".

Деталі: Поліщук подякував бійцям ППО за роботу і додав, що минулося без постраждалих.

