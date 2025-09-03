Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські дрони долетіли до Луцька: горіли гаражі та авто

Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 07:12
Російські дрони долетіли до Луцька: горіли гаражі та авто
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували безпілотниками місто Луцьк, внаслідок чого горіли гаражі, господарська споруда та вантажний автомобіль.

Джерело: голова Луцька Ігор Поліщук в Telegram

Пряма мова мера: "Ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА. З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль".

Реклама:

Деталі: Поліщук подякував бійцям ППО за роботу і додав, що минулося без постраждалих.

Передісторія: 

Луцькбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Луцьк
Під час ранкової атаки на Луцьк постраждала матір рятувальника
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
У Луцьку внаслідок нічної атаки зруйновано приватний будинок – мер
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: