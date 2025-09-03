Російські дрони долетіли до Луцька: горіли гаражі та авто
Середа, 3 вересня 2025, 07:12
Росіяни атакували безпілотниками місто Луцьк, внаслідок чого горіли гаражі, господарська споруда та вантажний автомобіль.
Джерело: голова Луцька Ігор Поліщук в Telegram
Пряма мова мера: "Ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА. З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль".
Реклама:
Деталі: Поліщук подякував бійцям ППО за роботу і додав, що минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Від вечора 2 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками, а вночі 3 вересня випустила по мирних населених пунктах ракети.