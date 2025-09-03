Усі розділи
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин змовляються проти США

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 3 вересня 2025, 07:37
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин змовляються проти США
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь разом з господарем Кремля Володимиром Путіним і главою КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти Америки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост американського лідера у соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки".  

Деталі: Допис президента США з’явився на тлі прийому Китаєм світових лідерів на найбільшому в історії параді з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

"Головне питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та "кров", які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули в прагненні Китаю до Перемоги та Слави. Я сподіваюся, що їх по праву шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та жертву", – зазначив Трамп.

Він також побажав, щоб "Сі та чудовий народ Китаю" мали "великий та тривалий день святкування".

Передісторія:

ТрампСі ЦзіньпінПутінКНДР
