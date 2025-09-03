Китай на параді показав велетенські підводні дрони і лазерні системи ППО

На військовому параді у Китаї вперше показали два типи надвеликих підводних дронів XLUUV, також там демонстрували лазерні системи протиповітряної оборони.

Джерело: CNN

Деталі: За даними експерта з питань військово-морських сил Г. І. Саттона, військово-морські сили країни Китаю (PLAN) мають найбільшу програму XLUUV серед усіх країн, маючи щонайменше 5 типів дронів, які вже кілька років знаходяться у воді.

Він додав, що два XLUUV, вперше показані публіці на параді, є новими і, ймовірно, це переможці трирічної програми випробувань.

Перший з них, позначений як AJX002, має довжину від 18 до 20 метрів і діаметр від 1 до 1,5 метра. Другий має таку саму довжину, але є набагато ширшим, приблизно 2-3 метри. Цей дрон також має дві щогли, тоді як AJX002 їх не має.

Місія цих XLUUV ще не відома, але аналітики кажуть, що вони можуть бути озброєні торпедами або мінами, а можливо, призначені лише для розвідки.

Також Китай на параді продемонстрував щонайменше два типи лазерних систем протиповітряної оборони. Зокрема, великий лазер, який, за даними державного телебачення, буде встановлений на військових кораблях та наземну версію – лазер, встановлений на довгій восьмиколісній вантажівці.

За даними CNN, лазери належать до класу "зброї спрямованої енергії", до якого також можуть належати потужні мікрохвильові системи. Ця зброя використовує електромагнітну енергію для виведення з ладу цілі за допомогою тепла, порушення роботи внутрішніх електричних систем або засліплення датчиків, таких як оптика та радар.

Мікрохвильові системи вважаються особливо ефективними проти роїв дронів, оскільки вони можуть націлюватися на багато об'єктів за допомогою мікрохвильових імпульсів, тоді як лазери можуть націлюватися тільки на один об'єкт за раз.

Зброя спрямованої енергії є більш економічною, ніж кінетична зброя, оскільки постріл з лазера коштує лише частину від вартості кулі або ракети. Логістика також є простішою, треба перевозити лише джерело енергії, а не установку і важкі металеві снаряди.

