На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки РФ загинув чоловік
Середа, 3 вересня 2025, 14:38
3 вересня внаслідок російської ранкової атаки на Хмельниччині загинув чоловік.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін
Деталі: Зазначається, що під час ранкової атаки чоловік перебував у зоні ворожого удару. Рятувальники залучали пошукову собаку для його пошуку, однак врятувати не вдалося.
Загиблому було 45 років.
За даними ОВА, протиповітряна оборона збила дві ракети та три безпілотники типу "Shahed". Ще один дрон було втрачено з радарів.
Що передувало:
- Від вечора 2 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 502 БпЛА, а також 24 ракет повітряного та морського базування.