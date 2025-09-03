Усі розділи
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState

Станіслав ПогоріловСереда, 3 вересня 2025, 15:18
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState
Село Товсте на мапі. фото: DeepState

Сили оборони на Новопавлівському напрямку відкинули російських загарбників біля населеного пункту Товсте Донецької області.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Деталі: Українським військовим вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Таким чином, контроль окупантів там вже відсутній.

Натомість, зазначають аналітики DeepState, тривають просочування малих груп росіян між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру, але їх вже знищують або беруть в полон.

Також, вказують аналітики, росіяни зараз зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

Що було раніше: 21 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" повідомило, що українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте Донецької області. Операцію з повернення проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

Збройні силиросійсько-українська війнаДонецька область
