Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 12:52
ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині – ОСУВ Дніпро
Село Товсте на мапі. фото: Google Maps

Українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте (раніше Толстой) Донецької області.

Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" у соцмережах

Деталі: Операцію з повернення проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

Реклама:

Дослівно: "Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату".

РЕКЛАМА:

Що передувало: 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська почали більше тиснути на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку. Він розповів також, що найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Донецька областьдеокупаціяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Італії арештували українця за підозрою у підриві "Північного потоку"
Сійярто відреагував на удар Росії по Україні, але про Закарпаття не згадав
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
фотоНа банкнотах номіналом 20 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
Усі новини...
Донецька область
Росіяни вбили та поранили ще 13 людей на Донеччині та Херсонщині
Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState
У Костянтинівці досі залишаються понад 6,8 тисячі людей
Останні новини
15:05
фотоНа заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа
14:58
футбол"Маккабі" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
14:49
У Миргороді виставили на продаж сироробний комбінат
14:47
Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ
14:33
Посадовець ТЦК обіцяв за хабар вивезти військового з місця ведення служби – НПУ
14:25
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19
14:23
Зеленська анонсувала тему Саміту перших леді та джентльменів у 2025 році
14:16
У Росії обвалилося виробництво вантажних вагонів – немає попиту
13:55
Погода в Україні зміниться: йдуть дощі, грози і шквали
13:52
Спортивна історія дня. Бути Давидом Де Хеа: пончики Фергюсона, рік без футболу і ренесанс у Флоренції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: