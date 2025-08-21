ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

Українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте (раніше Толстой) Донецької області.

Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" у соцмережах

Деталі: Операцію з повернення проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

Дослівно: "Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату".

Кадри звільнення від окупантів села Товсте, що на Донеччині pic.twitter.com/iPX6IDajk7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2025

Що передувало: 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська почали більше тиснути на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку. Він розповів також, що найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.