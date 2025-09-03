Усі розділи
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років

Станіслав ПогоріловСереда, 3 вересня 2025, 16:15
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років
Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин, фото: скриншот з відео

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин розмовляли про можливість дожити до 150 років, коли прямували на військовий парад у Пекіні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Агентство зазначає, що розмова тривала у прямому ефірі на фоні жорсткого контролю владою Китаю інформації та послань, які вона хоче донести до зовнішнього світу. При цьому аудіозапис діалогу про довголіття тривав менше хвилини.

Під час розмови Сі Цзіньпін сказав китайською мандаринською мовою "у ці дні" та "70 років".

Перекладач, очевидно, передав слова Сі Цзіньпіна, потім російською мовою сказав: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина".

У відповідь Путін сказав, що "з розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно трансплантувати, а люди зможуть жити все довше і довше, і навіть досягти безсмертя".

Продовжуючи діалог, Сі Цзіньпін сказав Путіну, що "за прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років".

Bloomberg пише, що вік та здоров'я хвилюють всіх трьох лідерів. Жоден з них не призначив явних наступників. 72-річний Сі Цзіньпін скасував обмеження президентських термінів і, можливо, балотуватиметься на четвертий термін на посаді керівника Китаю у 2027 році, тоді як Путін, якому також 72 роки, змінив закони своєї країни, щоб дозволити йому правити Росією довше. 41-річний Кім Чен Ин взяв свою дочку до Пекіна, що посилило чутки про те, що він готує її як наступницю.

