Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пообіцяв, що дуже скоро поговорить з Трампом

Євген КізіловСереда, 3 вересня 2025, 16:40
Зеленський пообіцяв, що дуже скоро поговорить з Трампом
Колаж УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що "сьогодні або на днях" матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені

Деталі: За його словами, на тлі відсутності переговорів між лідерами України і РФ Київ попросив Трампа надати підтримку у вигляді додаткової допомоги та антиросійських санкцій, на що президент Сполучених Штатів пообіцяв дати "якусь відповідь" через кілька тижнів.

Реклама:

Пряма мова: "Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання".

Що передувало: Днями Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав Росії два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів.

ЗеленськийТрампросійсько-українська війнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"
В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ
фотоУ Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську
Усі новини...
Зеленський
Зеленський прилетів у Данію
Зеленський 3 вересня відвідає Данію і Францію
Зеленський про атаки БпЛА: Наглість росіян стає все більшою
Останні новини
13:09
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
13:02
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведе поєдинок проти Мейвезера
12:45
фото Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон
12:44
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
12:35
фотоВипустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
12:35
У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини
12:29
Історія успіху сімейної виноробні біля Кам’янець-Подільського
12:25
"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів
12:21
відеоГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: