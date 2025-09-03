Зеленський пообіцяв, що дуже скоро поговорить з Трампом
Середа, 3 вересня 2025, 16:40
Президент Володимир Зеленський заявив, що "сьогодні або на днях" матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Джерело: Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені
Деталі: За його словами, на тлі відсутності переговорів між лідерами України і РФ Київ попросив Трампа надати підтримку у вигляді додаткової допомоги та антиросійських санкцій, на що президент Сполучених Штатів пообіцяв дати "якусь відповідь" через кілька тижнів.
Пряма мова: "Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання".
Що передувало: Днями Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав Росії два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів.