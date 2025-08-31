Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають

Президент Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав Росії два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що правитель РФ Володимир Путін, який прилетів до Китаю на 4 дні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, "знову буде викручуватись – це його спорт номер один".

"Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь, всі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх – Китаю, ми говорили про це з прем'єр-міністром Індії, також з іншими лідерами, які зараз там на саміті – Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни – це Росія", – сказав президент.

"Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни, розраховуємо на сильну позицію США, Європи, країн "двадцятки"", – додав він.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 18 серпня президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що "за тиждень-два" стане відомо, чи вдасться досягти мирного договору між Росією і Україною.

21 серпня Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

25 серпня Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій.

За даними Axios, Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні, а в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.