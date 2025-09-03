Усі розділи
Івано-Франківщина: рятувальники майже весь день гасили пожежу після обстрілу РФ

Роман ПетренкоСереда, 3 вересня 2025, 19:46
Івано-Франківщина: рятувальники майже весь день гасили пожежу після обстрілу РФ
усі фото: дснс

Увечері 3 вересня рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на Івано-Франківщині, що виникла внаслідок російського обстрілу уночі.

Джерело: ДСНС

Деталі: До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тисяч кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС.

Волонтери українського "Червоного Хреста" забезпечили рятувальників харчуванням та водою.

Постраждалих немає.

 

Нагадаємо: Російські загарбники атакували Хмельницьку та Івано-Франківську області дронами та ракетами.   

