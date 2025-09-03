Івано-Франківщина: рятувальники майже весь день гасили пожежу після обстрілу РФ
Середа, 3 вересня 2025, 19:46
Увечері 3 вересня рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на Івано-Франківщині, що виникла внаслідок російського обстрілу уночі.
Джерело: ДСНС
Деталі: До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тисяч кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС.
Волонтери українського "Червоного Хреста" забезпечили рятувальників харчуванням та водою.
Постраждалих немає.
Нагадаємо: Російські загарбники атакували Хмельницьку та Івано-Франківську області дронами та ракетами.
