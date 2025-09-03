На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі
Російські загарбники атакували Хмельницьку та Івано-Франківську області дронами та ракетами – пошкоджено житлові будинки та вирують пожежі.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в Telegram, ДСНС в Facebook
Пряма мова очільника регіону: "Область була атакована ракетами та дронами двічі – вночі та зранку. Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення".
Деталі: За словами Тюріна, інформації про травмованих чи загиблих не надходило, інші наслідки атаки встановлюються.
Згодом у ДСНС додали, що на Хмельниччині внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу: 10 гаражів зруйновано, ще 5 охопило вогнем.
Станом на 10 ранку пожежу локалізували, триває гасіння та розбір конструкцій.
На Івано-Франківщині загарбники атакували інфраструктурний об’єкт.
Пряма мова Онищук: "Ціллю став об’єкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа".
У ДСНС додали, що на Івано-Франківщині горять складські приміщення на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м.
"Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- Від вечора 2 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками, а вночі 3 вересня випустила по мирних населених пунктах ракети.
- У низці областей працювала ППО, є пошкодження.