На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі

Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 08:02
На Хмельниччині та Івано-Франківщині через російську атаку вирують пожежі
ФОТО ДСНС

Російські загарбники атакували Хмельницьку та Івано-Франківську області дронами та ракетами – пошкоджено житлові будинки та вирують пожежі.   

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в Telegram, ДСНС в Facebook 

Пряма мова очільника регіону: "Область була атакована ракетами та дронами двічі – вночі та зранку. Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення".

Деталі: За словами Тюріна, інформації про травмованих чи загиблих не надходило, інші наслідки атаки встановлюються.

Згодом у ДСНС додали, що на Хмельниччині внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу: 10 гаражів  зруйновано, ще 5 охопило вогнем. 

 
Фото ДСНс

Станом на 10 ранку пожежу локалізували, триває гасіння та розбір конструкцій.  

Фото ДСНс

На Івано-Франківщині загарбники атакували інфраструктурний об’єкт.

Пряма мова Онищук: "Ціллю став об’єкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа".

У ДСНС додали, що на Івано-Франківщині горять складські приміщення на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м. 

 
Фото ДСНс

"Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС", – йдеться в повідомленні.

 
Фото ДСНс

Передісторія: 

