Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну

Ольга Глущенко Четвер, 4 вересня 2025, 00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки України, на які українці не можуть погодитись, призведуть лише до того, що правитель Росії Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не стане сильною.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю виданню Le Point, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня.

У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості".

Деталі: За словами Зеленського, європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якби Путіну вдався б його первісний план – захопити всю Україну.

Пряма мова: "Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії".

Деталі: Президент нагадав, що відстань між Москвою і Парижем менше ніж 3 000 кілометрів.

Пряма мова: "Але ракети, які Росія сьогодні використовує проти України, мають радіус дії 2 500 кілометрів. Ми й самі маємо ракети з радіусом дії 3 000 кілометрів. І війна стимулює технологічний розвиток тут, в Європі, але також і в Росії. З таким технологічним розвитком вже не може бути ніяких віддалених воєн.

Повірте мені, через два роки у росіян буде багато ракет – і у нас теж – з радіусом дії 5 000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому відношенні зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних засобів доставки".

Деталі: Він нагадав, що саме від долі України буде залежать, наскільки війна зачепить Європу, та де буде проходити її східний кордон.

Пряма мова: "Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас, як далеко ми дамо волю російським амбіціям".

Що передувало: Зеленський допустив, що в Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте країна змогла досягти процвітання.

російсько-українська війнаЗеленськийПутін
