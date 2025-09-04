В Одесі внаслідок атаки БпЛА горіли склади
Четвер, 4 вересня 2025, 07:25
Пожежа спалахнула у складських приміщеннях внаслідок російського удару дронами по місту Одеса вночі 4 вересня.
Джерело: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook
Дослівно служба: "Одеса: російські війська завдали удару по місту БпЛА, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль".
Деталі: Зазначається, що загоряння оперативно загасили силами понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії та добровольців.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Уночі 4 вересня міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті на тлі загрози ворожих дронів.