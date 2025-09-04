Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі внаслідок атаки БпЛА горіли склади

Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 07:25
В Одесі внаслідок атаки БпЛА горіли склади
Фото ДСНС

Пожежа спалахнула у складських приміщеннях внаслідок російського удару дронами по місту Одеса вночі 4 вересня.

Джерело: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook 

Дослівно служба: "Одеса: російські війська завдали удару по місту БпЛА, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що загоряння оперативно загасили силами понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії та добровольців.

 
фото ДСНС

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Одесабезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"
В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ
фотоУ Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську
Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи – мер
Цивільне судно підірвалося на вибухівці біля Одеси
В Одесі позбулися тіні Пушкіна, але не самого пам'ятника
Останні новини
13:09
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
13:02
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведе поєдинок проти Мейвезера
12:45
фото Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон
12:44
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
12:35
фотоВипустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
12:35
У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини
12:29
Історія успіху сімейної виноробні біля Кам’янець-Подільського
12:25
"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів
12:21
відеоГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: