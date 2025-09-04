Рада відновила трансляції засідань парламенту, але з середини вересня

Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту з середини вересня.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Після майже 4-х років "Рада" відновила свою трансляцію засідань парламенту... Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня".

Реклама:

Деталі: За відповідний проект постанови №13719 про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань проголосували 266 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Згідно з постановою, прямі трансляції відкритих пленарних засідань Верховної Ради здійснюються державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада".

Постанова також скасовує годинний мораторій після закінчення пленарного засідання на новини з парламенту, який існував з початку встановлення режиму воєнного стану у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України - 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА:

Оновлено. Як прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з фракції "Голос", прямі трансляції засідань Верховної Ради можуть початися з наступного пленарного тижня.

"Вона (постанова) вступає в дію від часу прийняття. Тобто від сьогодні, годинний мораторій (на передачу новин з Верховної Ради після закінчення пленарного засідання) скасовано. Водночас для впровадження трансляцій необхідні певні технічні рішення. Тому трансляція, скоріше за все, можливо, буде ще не сьогодні, не завтра, а з наступного засідання", - сказав він.

Що було раніше: 1 вересня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомляли, що підтримають її. У проєкт постанови, зокрема, зазначалось, що "прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".