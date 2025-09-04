Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці і убили 2 людей у селі поруч

Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 13:50
Росіяни скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці і убили 2 людей у селі поруч
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Російські окупанти скинули авіабомби на місто Костянтинівка та розташоване поруч село Іллінівка, внаслідок чого загинули 2 людини.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Костянтинівська лікарня – чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні (4 вересня – ред.) вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель".

Реклама:

Деталі: За словами Філашкіна, удари по цивільній та соціальній інфраструктурі є свідомим вибором окупантів, тому залишатися на Донеччині небезпечно.

"Евакуюйтесь своєчасно! Щоб евакуюватися: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614", – наголосив голова ОВА.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

Костянтинівкавійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
фотоПідліток намагався напасти з ножами на учнів у школі та транслювати це онлайн – поліція
ЗМІ: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на "Міністерство війни"
В НАБУ очікують на нову хвилю протистояння з СБУ
фотоУ Києві викрили "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд: затримали колишнього топподатківця
Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську
Усі новини...
DeepState проаналізував спроби ворога проникнути в Куп'янськ
Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України
Зустріч "коаліції рішучих" у Франції завершилась, скоро буде дзвінок Трампу
В Україні загроза балістики: у Чернігові ракета влучила біля підприємства і блокпоста
Останні новини
13:09
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
13:02
На вихідних в Україні буде тепло і сонячно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведе поєдинок проти Мейвезера
12:45
фото Світловий меч Дарта Вейдера виставили на аукціон
12:44
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 
12:35
фотоВипустили за кордон 80 "ухилянтів": ДБР затримало 5 прикордонників
12:35
У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини
12:29
Історія успіху сімейної виноробні біля Кам’янець-Подільського
12:25
"Це катастрофа": Флорида планує скасувати всі обовʼязкові щеплення, зокрема для школярів
12:21
відеоГУР поділилося кадрами серпневої спецоперації в Чорному морі: знищено катер, РЛС і окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: