Росіяни скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці і убили 2 людей у селі поруч

Російські окупанти скинули авіабомби на місто Костянтинівка та розташоване поруч село Іллінівка, внаслідок чого загинули 2 людини.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Костянтинівська лікарня – чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні (4 вересня – ред.) вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель".

Деталі: За словами Філашкіна, удари по цивільній та соціальній інфраструктурі є свідомим вибором окупантів, тому залишатися на Донеччині небезпечно.

"Евакуюйтесь своєчасно! Щоб евакуюватися: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614", – наголосив голова ОВА.

Передісторія:

