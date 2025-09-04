Усі розділи
У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 4 вересня 2025, 14:04
У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали
ілюстрація: Getty Images

Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу, але їх не збивали, бо не побачили небезпеку.

Джерело: польський генерал, оперативний командувач Збройних сил Мацей Кліш на пресконференції у четвер, 4 вересня, цитують Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Кліш заявив, що у ніч проти 3 вересня Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору.

"Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, задіяних у системі державної оборони", – сказав він.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу, заявив, що безпілотники залишили повітряний простір Польщі, не завдавши жодної шкоди.

Польська армія не надала детальної інформації про те, де саме безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі та якого типу вони були.

Варто зазначити, що у ніч проти 3 вересня Росія вдарила по українських регіонах 502 безпілотниками, а також 24 ракетами повітряного та морського базування. 

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном. 

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона.

