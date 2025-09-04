Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Довічний термін отримав боєць НГУ, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 16:32
Довічний термін отримав боєць НГУ, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині
ілюстративне фото Unsplash

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох людей у місті Лиман Донецької області та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

Реклама:

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце події направили інший наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Злочинця затримали по гарячих слідах.

Слідчі ДБР провели кропітку роботу, зібрали вичерпну доказову базу, у том у числі провели понад 20 судових експертиз.

РЕКЛАМА:

Працівники Бюро з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Як уточнили УП в пресслужбі ДБР, обвинувачений визнав провину повністю. Крім того, згідно з рішенням суду, він має виплатити потерпілій (донька вбитої, одночасно онука другої вбитої) 2 млн грн за заподіяну моральну шкоду.

Що передувало: 22 січня 2024 року стало відомо, що в місті Лиман Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок, за підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії.

вбивствоДонецька областьДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
вбивство
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
"Акт політичного терору" РФ: Рада закликала світові парламенти засудити вбивство Парубія
Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином
Останні новини
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
22:35
Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: хто може виїхати, кому відмовлять, а хто отримає штраф
22:31
На фронті сталося 129 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
22:16
На Куп'янщині росіяни вбили ще одну людину й поранили чотирьох
21:52
Зеленський: Майже 60% зброї, яка є у військових – українського виробництва
21:26
Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: