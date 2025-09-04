Довічний термін отримав боєць НГУ, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох людей у місті Лиман Донецької області та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

Реклама:

На виклик прибула слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце події направили інший наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Злочинця затримали по гарячих слідах.

Слідчі ДБР провели кропітку роботу, зібрали вичерпну доказову базу, у том у числі провели понад 20 судових експертиз.

РЕКЛАМА:

Працівники Бюро з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Як уточнили УП в пресслужбі ДБР, обвинувачений визнав провину повністю. Крім того, згідно з рішенням суду, він має виплатити потерпілій (донька вбитої, одночасно онука другої вбитої) 2 млн грн за заподіяну моральну шкоду.

Що передувало: 22 січня 2024 року стало відомо, що в місті Лиман Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок, за підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії.