У Лимані після конфлікту з військовим знайшли убитими 2 поліцейських і 2 цивільних жінок − ДБР

У місті Лиман Донецької області знайшли убитими чотирьох людей − двох правоохоронців і двох цивільних жінок, за підозрою у скоєнні злочину затримали військовослужбовця Нацгвардії.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Дослівно ДБР: "Вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за гарячими слідами за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовця Нацгвардії.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України.

Слідчі бюро проводять комплекс заходів для встановлення об’єктивних обставин події. Призначили низку відповідних експертиз. Досудове розслідування триває.