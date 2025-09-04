Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви

Президент Володимир Зеленський із скептицизмом відреагував на заяву очільника Кремля Владіміра Путіна, що той чекає українського лідера у Москві для двосторонніх переговорів.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Франції після саміту "коаліції рішучих"

Пряма мова: "Зустріч потрібна. Це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і тристоронню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати.

Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву".

Деталі: За словами Зеленського, водночас той факт, що Путін почав говорити про таку зустріч, це уже непогано, але поки що не видно бажання Росії закінчувати війну.

Пряма мова: "Дорослі люди з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом, бажано із закінченням війни".

Що передувало: Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Владіміра Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.