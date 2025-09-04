Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви

Євген КізіловЧетвер, 4 вересня 2025, 18:01
Зеленський відповів на запрошення Путіна до Москви
фото: Dmytro Larin, Ukrainska \Pravda

Президент Володимир Зеленський із скептицизмом відреагував на заяву очільника Кремля Владіміра Путіна, що той чекає українського лідера у Москві для двосторонніх переговорів.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Франції після саміту "коаліції рішучих"

Пряма мова: "Зустріч потрібна. Це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і тристоронню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати.

Реклама:

Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву".

Деталі: За словами Зеленського, водночас той факт, що Путін почав говорити про таку зустріч, це уже непогано, але поки що не видно бажання Росії закінчувати війну.

Пряма мова: "Дорослі люди з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом, бажано із закінченням війни".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Владіміра Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

ЗеленськийПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
Зеленський
Фіцо прямує в Україну на зустріч із Зеленським
Ні Залужному, ні Зеленському вже не потрібне втручання політтехнологів, вони можуть тільки все зіпсувати – Ігор Гринів
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
Останні новини
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: