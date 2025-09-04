Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія видала удар по гуманітарній місії за ураження групи БпЛА, Лубінець закликав світ відреагувати

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 19:45
Росія видала удар по гуманітарній місії за ураження групи БпЛА, Лубінець закликав світ відреагувати
фото зі сторінки лубінця

Російське Міноборони видало удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування неподалік Чернігова за удар по "розрахунках БпЛА ЗСУ". Український омбудсман закликав світ відреагувати.

Джерело: російське Міноборони, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Окупанти пишуть, що начебто уразили "10 бойовиків та 8 автомобілів з пусковими установками БПЛА.".

Реклама:

Втім, за даними голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, росіяни прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців" неподалік Чернігова.

Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. Лубінець зазначив, що Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права.

Пряма мова Лубінця: "Сьогодні неподалік Чернігова росіяни завдали удару по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Попередньо відомо про 2 загиблих та 3 поранених.

РЕКЛАМА:

Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу – означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати".

російсько-українська війнаЧернігіврозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
російсько-українська війна
"Назавжди 19": на фронті загинула студентка та інженерка "Азову" Дар’я Лопатіна
Президентка Єврокомісії намагається залучити прем'єра Індії до мирного процесу в Україні
На Харківщині Лозова може бути тиждень без світла внаслідок атаки РФ
Останні новини
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
Російські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: