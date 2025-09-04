Росія видала удар по гуманітарній місії за ураження групи БпЛА, Лубінець закликав світ відреагувати

Російське Міноборони видало удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування неподалік Чернігова за удар по "розрахунках БпЛА ЗСУ". Український омбудсман закликав світ відреагувати.

Джерело: російське Міноборони, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Окупанти пишуть, що начебто уразили "10 бойовиків та 8 автомобілів з пусковими установками БПЛА.".

Втім, за даними голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, росіяни прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців" неподалік Чернігова.

Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. Лубінець зазначив, що Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права.

Пряма мова Лубінця: "Сьогодні неподалік Чернігова росіяни завдали удару по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Попередньо відомо про 2 загиблих та 3 поранених.

Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу – означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати".