Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Четвер, 4 вересня 2025, 20:46
У столиці Португалії Лісабоні внаслідок аварії фунікулера 3 вересня загинув громадянин України.
Джерело: hromadske з посиланням на МЗС України, "Європейська правда"
Деталі: Загиблий був 1971 року народження. Більше деталей про його особу в міністерстві не надали.
Реклама:
В МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.
- Наступного дня влада повідомила про 17 загиблих в результаті аварії, пізніше уточнили, що загинули 16 людей.