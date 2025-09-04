Усі розділи
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 20:46
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
аварія фунікулера у Лісабоні. фото Getty Images

У столиці Португалії Лісабоні внаслідок аварії фунікулера 3 вересня загинув громадянин України.

Джерело: hromadske з посиланням на МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: Загиблий був 1971 року народження. Більше деталей про його особу в міністерстві не надали.

В МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

Передісторія:

  • У середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.
  • Наступного дня влада повідомила про 17 загиблих в результаті аварії, пізніше уточнили, що загинули 16 людей.

