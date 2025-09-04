Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії

У столиці Португалії Лісабоні внаслідок аварії фунікулера 3 вересня загинув громадянин України.

Джерело: hromadske з посиланням на МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: Загиблий був 1971 року народження. Більше деталей про його особу в міністерстві не надали.

В МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

